Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 12:34

Otobüs Hareket Halindeyken Dengesini Kaybetti

Olay, 7 Mayıs Pazar günü Poligon Mahallesi-Kabataş seferini gerçekleştiren 58A hat numaralı İETT otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüsün ön kapısına yakın bir noktada ayakta seyahat etmekte olan emekli mühendis Ender Eliçin (81), henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek sert bir şekilde yere düştü. Eliçin'in yere yığıldığını gören otobüs şoförü M.B., aracı hemen durdurarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Hastanede Acı Haber: Omuriliğinden Ağır Yaralandı

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, feci şekilde düşen Ender Eliçin'e ilk müdahaleyi otobüs içerisinde yaptı. Yapılan kontrollerde omuriliğinden ağır şekilde yaralandığı tespit edilen yaşlı adam, Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada acil tedavi altına alınan Eliçin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen düşüşün yol açtığı ağır hasar nedeniyle kazadan 1 gün sonra hayatını kaybetti.

Güvenlik Kameraları İncelendi: Şoför Serbest

Yaşanan feci ölümün ardından polis ekipleri, otobüs içi güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme altına aldı. Yapılan teknik incelemelerde, kaza esnasında İETT otobüsünün hızının düşük olduğu tespit edildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otobüs şoförü M.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, kayıtları anbean kameraya yansıyan olayı "Şüpheli ölüm" olarak nitelendirerek geniş çaplı soruşturma başlattı.