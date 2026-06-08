Kartal D-100'de motosikletler çarpıştı: Sürücüler vefat etti

Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 13:54 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2026 13:56

Kartal D-100 Karayolu'nda iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Esentepe mevkisinde yaşanan korkunç kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu.

Demir Bariyerlere Vurarak Savruldular

Olay, saat 11.00 sıralarında D-100 Karayolu Esentepe mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; Emir Enes D.'nin kontrolündeki 34 NOJ 043 plakalı motosiklet ile Serdar Ç.'nin kullandığı 34 NOZ 242 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerledikleri sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolünü kaybederek demir bariyerlere hızla vuran sürücüler, kanlar içerisinde yola savruldu.

İki Sürücü de Kurtarılamadı

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri, olası başka bir kazayı önlemek amacıyla tek şeridi trafiğe kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, motosiklet sürücüleri Emir Enes D. ile Serdar Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan yolcu konumundaki İpek Nisa T. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ankara İstikametinde Kilometrelerce Kuyruk

Polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerinde gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin ardından, hayatını kaybeden Emir Enes D. ve Serdar Ç.'nin cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Feci kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde çok uzun araç kuyrukları meydana geldi. Cenazelerin alınması ve kazaya karışan motosikletlerin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.