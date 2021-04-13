Son dakika: Hakkâri’deki Zer Tepe Üs Bölgesi’ne saldırı amacıyla yaklaşan balon havada imha edildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Hakkâri’deki Zer Tepe Üs Bölgesi’nde görev yapan Kahraman Komandolarımız, güneybatı istikametinden üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek ateş altına aldı. Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi." açıklamasında bulundu.

Hakkâri'de bulunan Zer Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan Kahraman Komandolarımızın dikkati, önemli bir saldırı girişimini önledi. Üs bölgesine yaklaşmakta olan bir balon termal kameralarla da tespit edilerek hemen ateş altına alındı. Saldırı amacıyla gönderildiği değerlendirilen balon üs bölgesine yaklaşamadan vurularak imha edildi.