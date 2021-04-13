RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul'da bir taksici aracına binen kadın turistin 4 bin dolarını çaldı

İstanbul'da bir taksici aracına binen kadın turistin 4 bin dolarını çaldı
13.04.2021 13:35
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Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle turist sayıları oldukça düşerken bazı taksiciler de bu durumu iyice olumsuz etkiliyor. İstanbul'da bir taksici aracına binen Çeçen uyruklu kadının 4 bin dolarını el çabukluğuyla çaldı. Taksici ve ona yardım eden kişi gözaltına alınırken yankesicilik yapan taksici tutuklandı.


Olay, 14 Mart Pazar günü saat 13.30 sıralarında meydana geldi. E.S. isimli Çeçen uyruklu kadın yanında iki kadınla birlikte, Fatih Eminönü otobüs duraklarından Taksim'e gitmek üzere taksiye bindi.

TAKSİCİ BAŞKA PARA İSTEDİ
E.S. 30 lira karşılığında Taksim'e gitmek için taksici K.P.(30) ile anlaştı. K.P. kadına paraların eski olduğunu öne sürerek başka para vermesini istedi.

KADININ ÇANTASINDAKİ DOLARLARI ÇALDI
Bu sırada E.S. çantasından başka para çıkardı. Taksici K.P. el çabukluğu ile kadının çantasında bulunan 4 bin dolar parayı aldı. Bu sırada araç içinde arbede de yaşandı.

KADINLARA YARDIMCI OLMA BAHANESİYLE TAKSİCİNİN ARKADAŞI BİNDİ
K.P.'nin arkadaşı C.D. kadınlara yardımcı olma bahanesiyle taksiye bindi. Kadınlar araçtan inerken şüpheliler olay yerinde hızla uzaklaştı. Kadınların şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

TAKSİCİ TUTUKLANDI
Ekipler, K.P. ve C.D.'yi 10 Nisan Cumartesi günü saat 19.20 sıralarında Sarıdemir Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgulamasında K.P.'nin 2020 yılında yine "Dolandırıcılık" ve "Yankesicilik" yaptığını tespit etti. Ertesi gün adliyeye sevk edilen K.P. tutuklanırken, C.D. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan takside yaşanan yankesicilik ve arbede araç içi kameralarına yansıdı.

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