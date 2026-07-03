Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 14:20 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 14:21

İstanbul Bayrampaşa'da akşam saatlerinde yürüyenleri dehşete düşüren ve adeta ecelin tecellisi dedirten feci bir olay yaşandı. Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir apartmanın giriş kapısının önünde hava almak için oturan 54 yaşındaki Fatma Kalkancı, binanın en üst kısmından kopan dev beton kütlelerinin altında kaldı.

Olay dün akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın çatı kısmından kopan beton parçaları doğrudan aşağıda oturan Kalkancı'nın üzerine isabet etti. Büyük bir gürültüyle yere yığılan talihsiz kadının yardımına ilk olarak çevredeki komşuları ve vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"Hastaneye Yetiştirene Kadar Kalbi Durmuş"

Ağır yaralanan Fatma Kalkancı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz kadın, doktorların tüm yoğun çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

Eşinin acı haberiyle sarsılan Ertan Kalkancı, yaşanan korkunç anları şu sözlerle anlattı:

"Yanında değildim. Bunun önüne geçilmiyor, takdiriilahi. Olay araştırılıyor, soruşturma açıldı. Bana haber verdiler, hemen hastaneye koştum. Kendisi yerde yatıyordu ama zaten ölümü gerçekleşmişti. Nabzı yoktu, hiçbir şey yoktu. Hastaneye yetiştirene kadar kalbi durmuş. Orada da müdahale ettiler ama kurtaramadılar."

"İnip Baktım, Kafası Yarılmıştı ve Can Çekişiyordu"

Olay anında evde olan ve gürültüye koşan kayınbiraderi Miftar Kalkancı ise dehşet anlarını, "Saat 20.00 civarıydı. Evde otururken dışarıdan büyük bir gürültü koptu. Yengem aşağıda oturuyormuş, üstüne beton düşmüş. Hemen aşağı inip baktım, kafası yarılmıştı ve can çekişiyordu. Ambulansta kalp masajı yapıyorlardı. Doktorlar çok uğraştı ama orada vefat etti" ifadeleriyle aktardı.

Memleketinde Toprağa Verilecek

Yaşanan feci olayın ardından adli süreç başlatılırken, Fatma Kalkancı'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz kadının cenazesinin, Bayrampaşa'daki evinin önünde helallik alındıktan sonra defnedilmek üzere memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesine gönderileceği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı tahkikat sürüyor.