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Silahlı saldırıdan kaçarken kaza yaptı! Kurtarılamadı

Silahlı saldırıdan kaçarken kaza yaptı! Kurtarılamadı

Beylikdüzü’nde husumetlilerinin silahlı saldırısında ağır yaralanan Baran Yusuf Dağdeviren, can havliyle hastaneye sürmek istediği otomobiliyle kaza yaptı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Baran Yusuf Dağdeviren, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Beylikdüzü'nde gece yarısı meydana gelen korkunç olayda, husumetlilerinin kurşunlarına hedef olan bir genç, kendi imkanlarıyla hastaneye ulaşmaya çalışırken direksiyon başında hayatını kaybetti. Gece saat 04.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşanan olay, iddialara göre şöyle gelişti: Daha önceden aralarında husumet bulunan kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Baran Yusuf Dağdeviren, karnına isabet eden mermilere rağmen can havliyle aracına bindi.

Direksiyon Başında Bilincini Kaybetti

Yaralı halde bir süre aracını kullanan Dağdeviren, Yavuz Sultan Selim Bulvarı'na geldiği esnada aldığı yaraların etkisiyle direksiyon başında bilincini kaybetti. Genç sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, savrularak önce yol kenarında park halindeki araçlara, ardından da büyük bir gürültüyle duvara çarparak durabildi.

Gaz Pedalına Basılı Kaldı, Çevredekiler Koştu

Kazanın hemen ardından bilincini tamamen yitiren Dağdeviren'in ayağı gaz pedalında basılı kaldı. Motorun çığlık atan sesini duyan çevre sakinleri hızla olay yerine koşarak ağır yaralı genci araçtan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Baran Yusuf Dağdeviren, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanedeki ilk incelemede gencin karnından ateşli silahla vurulduğu kesinleşti. İstanbul Emniyeti, silahlı saldırıyı gerçekleştirip kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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