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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023, 16:06 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023, 16:10

Nefes borusuna portakal kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı

Uşak’ta bir ilkokulda öğrencisinin nefes borusuna kaçan portakalı nöbetçi öğretmen Heimlich manevrasıyla çıkardı.

Uşak'ta merkezde bulunan Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda 3. sınıf öğrencilerinden birinin koridorda koşarken yediği portakal nefes borusuna kaçtı.

Boynunu tutan öğrencisini fark eden nöbetçi öğretmen Nilgün Aytekin Kara Heimlich manevrasıyla kurtardı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında paylaşımda yapılan açıklamada "Öğretmenimiz ilk yardım eğitimiyle hayat kurtardı. Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlkyardım Merkezi'nden eğitim alan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğretmeni Nilgün Aytekin Kara, teneffüste boğazına portakal takılan öğrenciyi Heimlich hayata döndürdü." ifadeleri kullanıldı

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