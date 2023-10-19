Bir dönem çok konuşulan Filozof Atakan'ın son hali ortaya çıktı!

Sosyal medyaya bir kitapevinde çekilen videosunun düşmesiyle herkesin tanıdığı bir isim oldu Atakan.

Akademik başarısı, okuduğu kitaplar, felsefi düşünceleri ve dile getirdikleriyle şoke eden Atakan Atala'ı gören "Filozof" dedi.

Ancak o kendisini "Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz, beyin cerrahıyım desem olmaz, cumhurbaşkanıyım desem olmaz." sözleriyle tanıttı.

O zamanlarda 10 yaşında olan Filozof Atakan yaşıtlarından farklı bir zekaya sahip; İndigo çocuk olduğu söylentileri de çıktı.

Anne Hülya Kayalar'ın açıklamasına göre, Atakan 1.5 yaşında olağanüstü konuşmaya başladı. Minik Kayalar ise yaklaşık 1 yıldır kitaplarla yakın ilişki içinde olduğunu belirterek 6 ayda 250 kitap bitirdiğini açıkladı.

SON HALİ MERAK KONUSU

Eğitim süreci hakkında MEB'in de açıklamalarda bulunduğu Atakan, bir süre sosyal medyanın gündeminde kaldı.

Şimdilerde ise 13 yaşında olan Filozof Atakan'ın son hali merak konusu oldu.

Adına fan sayfaları açılan Atakan'ın sosyal mecralardan uzak kaldığı ve eğitimine odaklandığı biliniyor.

İşte Filozof Atakan'ın ortaya çıkan son görüntüsü...