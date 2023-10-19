PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023, 17:37 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023, 17:53

Bir dönem çok konuşulan Filozof Atakan'ın son hali ortaya çıktı!

Felsefe kitapları ile ilgili düşüncelerini söylediği bir video ile sosyal medyada gündem olan 'Filozof Atakan', bir zamanlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Herkes onu merak ediyordu... Filozof Atakan nerelerde? İki sene önce felsefe üzerine okuduğu kitaplara ilişkin yorumlarıyla ilgi çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın yeni görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı. 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar, konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çekmişti. Filozof Atakan'ın son hali ortaya çıktı. İşte zekası ile herkesi kendine hayran bırakan 'Filozof Atakan' yani Atakan Kayalar'ın son hali...

Sosyal medyaya bir kitapevinde çekilen videosunun düşmesiyle herkesin tanıdığı bir isim oldu Atakan.

Akademik başarısı, okuduğu kitaplar, felsefi düşünceleri ve dile getirdikleriyle şoke eden Atakan Atala'ı gören "Filozof" dedi.

Ancak o kendisini "Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz, beyin cerrahıyım desem olmaz, cumhurbaşkanıyım desem olmaz." sözleriyle tanıttı.

O zamanlarda 10 yaşında olan Filozof Atakan yaşıtlarından farklı bir zekaya sahip; İndigo çocuk olduğu söylentileri de çıktı.

Anne Hülya Kayalar'ın açıklamasına göre, Atakan 1.5 yaşında olağanüstü konuşmaya başladı. Minik Kayalar ise yaklaşık 1 yıldır kitaplarla yakın ilişki içinde olduğunu belirterek 6 ayda 250 kitap bitirdiğini açıkladı.

SON HALİ MERAK KONUSU

Eğitim süreci hakkında MEB'in de açıklamalarda bulunduğu Atakan, bir süre sosyal medyanın gündeminde kaldı.

Şimdilerde ise 13 yaşında olan Filozof Atakan'ın son hali merak konusu oldu.

Adına fan sayfaları açılan Atakan'ın sosyal mecralardan uzak kaldığı ve eğitimine odaklandığı biliniyor.

İşte Filozof Atakan'ın ortaya çıkan son görüntüsü...

SIRADAKİ VİDEO
Esra Balamir 5 yıl önceki Dilan Polat'ı anlattı: “Otobüs durağından alıyordum”
19.10.2023Perşembe
“Hamas katildir” diyen İsrail asıllı şarkıcı Linet'in Gazze'deki soykırıma çıtı çıkmadı! Tepki yağınca çark etti!
19.10.2023Perşembe
Dilan Polat’ın ağlayarak ‘sahte’ dediği altınlı fincanın gerçek fiyatı ortaya çıktı
18.10.2023Çarşamba
Gönül Dağı 110.bölüm 2. fragmanı izle: ‘’Bizim hiçbir işimiz sorunsuz olmayacak mı?’’
18.10.2023Çarşamba
Benekli Ayhan dayak videosu izle: Isparta'da kavga skandalı! Benekli Ayhan'ın dayak videosu gündemde
17.10.2023Salı
Bunlar da Var
ATV CANLI 📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 🕵️‍♀ 19 EKİM 2023 Perşembe 00:36
ATV CANLI YAYIN 🕵️‍♀ MÜGE ANLI İZLE 📺
19.10.2023Perşembe
ABD’li silah uzmanı İsrail’i yalanladı! 01:57
ABD'li silah uzmanı İsrail'i yalanladı!
19.10.2023Perşembe
ABD Büyükelçisi Taylor’ı BM’de konuşurken STK temsilcileri sırtlarını dönerek protesto etti 00:22
ABD'ye BM toplantısında soğuk duş!
19.10.2023Perşembe
ABD Başkanı Joe Biden İsrail savaş suçu işledi mi? sorusunu yanıtlayamadı! 00:12
ABD Başkanı Biden soruları yanıtsız bıraktı!
19.10.2023Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA