Körfez’de motosiklet kazası: 1 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet , bir otomobille çarpıştı . Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı .
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.