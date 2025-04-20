Bingöl’de sürücü kursu aracındaki kaza kamerada: 2 yaralı

Bingöl'ün Genç karayolu Çayağzı mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, A.K. yönetimindeki 23 HV 255 plakalı otomobil , sürücü adayı Y.İ.'nin kullandığı 12 DA 500 plakalı kurs otomobiliyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 kişi yaralandı .
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kurs aracının sola dönüş yaptığı sırada arkasından gelen otomobilin çarptığı görüldü.