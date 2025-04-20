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Bingöl’de sürücü kursu aracındaki kaza kamerada: 2 yaralı
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Bingöl’de sürücü kursu aracındaki kaza kamerada: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 20.04.2025 20:14:50 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 20:15:16

Genç karayolu Çayağzı mevkisinde meydana gelen kazada, sürücü kursu aracıyla çarpışan otomobilde 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bingöl'ün Genç karayolu Çayağzı mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, A.K. yönetimindeki 23 HV 255 plakalı otomobil , sürücü adayı Y.İ.'nin kullandığı 12 DA 500 plakalı kurs otomobiliyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 kişi yaralandı .

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kurs aracının sola dönüş yaptığı sırada arkasından gelen otomobilin çarptığı görüldü.

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