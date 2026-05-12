Bolu'da şiddetli dolu etrafı beyaza bürüdü: Alt geçitler suyla doldu

Bolu kent genelinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış, öğleden sonra yerini şiddetli doluya bıraktı. Yaklaşık yarım saat boyunca aralıksız devam eden yağış sebebiyle kentin bazı noktaları kısa sürede adeta beyaz örtüyle kaplandı.



Alt geçitler göle döndü!

Şiddetli yağışın ardından kentin en önemli ulaşım ağlarından biri olan D-100 kara yolunun yol kenarları ve alt geçitler suyla dolup taştı. Adeta göle dönen alt geçitlerde ilerlemekte güçlük çeken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Su birikintileri nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana gelirken, vatandaşlar ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti.