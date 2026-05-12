CANLI YAYIN
Geri
Bolu'da şiddetli dolu etrafı beyaza bürüdü: Alt geçitler suyla doldu

Bolu'da şiddetli dolu etrafı beyaza bürüdü: Alt geçitler suyla doldu

Bolu'da gün boyu aralıklarla devam eden sağanak yağış, öğleden sonra şiddetini artırarak yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran dolu yağışı kenti adeta beyaza bürürken, yollar ve alt geçitler göle döndü.

Bolu kent genelinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış, öğleden sonra yerini şiddetli doluya bıraktı. Yaklaşık yarım saat boyunca aralıksız devam eden yağış sebebiyle kentin bazı noktaları kısa sürede adeta beyaz örtüyle kaplandı.

Alt geçitler göle döndü!

Şiddetli yağışın ardından kentin en önemli ulaşım ağlarından biri olan D-100 kara yolunun yol kenarları ve alt geçitler suyla dolup taştı. Adeta göle dönen alt geçitlerde ilerlemekte güçlük çeken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Su birikintileri nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana gelirken, vatandaşlar ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bunlar da Var

Beyaz önlükte rüşvet lekesi! Yer: Samsun Atakum OMÜ Sağlık Merkezi! 3'ü profesör 4 doktor dahil 18 gözaltı
Beyaz önlükte rüşvet lekesi! Yer: Samsun Atakum OMÜ Sağlık Merkezi! 3'ü profesör 4 doktor dahil 18 gözaltı
Afyonkarahisar'da hırsızlar kameraya anbean yakalandı
Afyonkarahisar'da hırsızlar kameraya anbean yakalandı
Kilis'te kaza: Kamyonetin çarptığı motosikletli hastaneye kaldırıldı
Kilis'te kaza: Kamyonetin çarptığı motosikletli hastaneye kaldırıldı
Samsun’da evlat vahşeti! Tartıştığı babasını kurşun yağmuruna tuttu
Samsun’da evlat vahşeti! Tartıştığı babasını kurşun yağmuruna tuttu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle