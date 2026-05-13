Hatay’da devrilen traktörün 80 yaşındaki sürücüsü öldü

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde tırla çarpışarak devrilen traktörün 80 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kırıkhan - Reyhanlı yolu Kızılkaya Mahallesi'nde yaşandı. Mehmet Reşat Yakar yönetimindeki 31 ND 293 plakalı traktör, sola manevra yaptığı esnada tırla çarpıştı. Tırın arkadan çarpmasıyla direksiyon hakimiyeti kaybedilen traktör, başka tıra çarparak tarlaya devrildi. Kazada traktör sürücüsü Yakar, yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 80 yaşındaki traktör sürücüsü Yakar, kurtarılamadı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan

