Küçükçekmece’de iş yeri alev alev yandı! O anlar kamerada

İstanbul Küçükçekmece'de bu gece saat 21.30 sıralarında meydana gelen yangın, çevredeki vatandaşlara büyük korku yaşattı. Sultan Murad Mahallesi Sultan Murad Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Kısa Sürede Alev Topuna Döndü

Yangın, dükkan içerisindeki yanıcı maddelerin de etkisiyle kısa sürede tüm iş yerini sardı. Alevleri gören mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, dükkanda bulunan ve yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan 3 çalışan yoğun dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.