Eyüpsultan’da yangın dehşeti: 2’si çocuk 4 ağır yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da bu gece saat 21.00 sıralarında korkunç bir yangın dehşeti yaşandı. Sakarya Mahallesi Orhangazi Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katında, henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı.

Alevler Arasında Mahsur Kaldılar

Yangının kısa sürede büyümesiyle birlikte evde bulunan yabancı uyruklu 2'si çocuk toplam 4 kişi yoğun duman ve alevlerin arasında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölge adeta ekiplerin akınına uğradı; çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

İtfaiyeden Nefes Kesen Operasyon

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan içeride mahsur kalanları kurtarmak için zamanla yarıştı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu evden çıkarılan 2 çocuk ve 2 yetişkinin durumunun ağır olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi.

Hastanede Yaşam Savaşı

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle üst katlara sıçramadan söndürülürken, bodrum katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı bir inceleme başlattı.