Çankırı’da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temin etme", "şantaj" ve "tehdit" suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Çankırı il merkezindeki 3 ayrı adrese ve Şanlıurfa il merkezinde 1 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.