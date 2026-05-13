Makas atarken arkadan çarptı! O anlar araç kamerasına yansıdı

Elazığ merkez Malatya Caddesi'nde bugün öğleden sonra yaşanan makas terörü, bir başka aracın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Trafiği tehlikeye düşürerek hızla ilerleyen bir otomobil, yaptığı tehlikeli manevranın bedelini ağır ödedi.

O Anlar Araç Kamerasına Yansıdı

Görüntülerde; Tofaş marka otomobilin yüksek hızla şeritler arasında makas atarak ilerlediği görülüyor. Son manevrasında mesafeyi koruyamayan sürücü, sol şeritte kendi yolunda seyreden bir başka otomobile arkadan şiddetle çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar güçlükle durabildi.

2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.