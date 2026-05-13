CANLI YAYIN
Geri
Çorum'da sağanak sele neden oldu

Çorum'da sağanak sele neden oldu

Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı köylerde sele neden oldu. Sel suları evlerin bahçe ve zemin katlarına girerken, tarım arazilerinde de zarar oluştu.

Alaca ilçesine bağlı Büyükdona köyünde dün akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Bazı evlerin bahçeleri ile zemin katlarını su bastı. Köy yollarında da su birikintileri ve çamur nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Alaca Belediyesi ekipleri, iş makineleri ve vidanjörlerle çalışma başlattı. Ekipler, evlere dolan suyun tahliyesi ile kapanan yolların açılması için yoğun mesai harcadı. Sağanak yağış nedeniyle tarım arazilerinin de zarar gördüğü belirtildi. Belediye ekiplerinin, olası yeni sel riskine karşı bölgede önlemlerini artırdığı bildirildi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Makas atarken arkadan çarptı! O anlar araç kamerasına yansıdı
Makas atarken arkadan çarptı! O anlar araç kamerasına yansıdı
Küçükçekmece’de iş yeri alev alev yandı! O anlar kamerada
Küçükçekmece’de iş yeri alev alev yandı! O anlar kamerada
Eyüpsultan’da yangın dehşeti: 2’si çocuk 4 ağır yaralı
Eyüpsultan’da yangın dehşeti: 2’si çocuk 4 ağır yaralı
Yıldırımın vurduğu ahşap ev alev topuna döndü! Köylüler seferber oldu
Yıldırımın vurduğu ahşap ev alev topuna döndü! Köylüler seferber oldu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle