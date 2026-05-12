Yıldırımın vurduğu ahşap ev alev topuna döndü! Köylüler seferber oldu

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Salın köyünde, akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış büyük bir paniğe neden oldu. Bölgeyi etkisi altına alan şimşekler, bir köy evini adeta hedef aldı.

Yıldırım Düştü, Yangın Çıktı!

Edinilen bilgilere göre; Mehmet Ali Acar'a ait ahşap eve büyük bir gürültüyle yıldırım isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle birlikte binada başlayan yangın, ahşap yapının da etkisiyle kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri gören köy sakinleri durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınan yangın, çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Ancak yangın sonrası ahşap ev kullanılamaz hale geldi.