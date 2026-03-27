İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 ölü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gece yarısı bir eğlence mekanına otomobilden ateş açıldı. İş insanı Volkan Berberoğlu ve C.Ö.’nün hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı saldırının dehşet verici görüntüleri ve tüm detaylar haberimizde.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kanlı olay, şehrin en işlek noktalarından birinde dehşet saçtı. Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin hedefi oldu. Saat 00.30 sıralarında gerçekleşen olayda, otomobille mekanın önüne gelen saldırganlar tabancayla içeriye kurşun yağdırdı.

İzmit Ömerağa Mahallesi'nde Kanlı Gece: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Saldırı sırasında içeride bulunanlar büyük panik yaşarken, kurşunların hedefi olan iş insanı Volkan Berberoğlu, C.Ö. ve kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, C.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

İş İnsanı Volkan Berberoğlu Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan tanınmış iş insanı Volkan Berberoğlu, doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hastanede tedavisi süren diğer 3 yaralıdan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulunurken, saldırının gerçekleştiği caddede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Polis Kaçan Saldırganların Peşinde: Geniş Çaplı İnceleme Başlatıldı

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, saldırıyı gerçekleştiren ve otomobille olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için bölgedeki tüm KGYS ve güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Saldırganların kimlik tespiti ve yakalanması için başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor.

