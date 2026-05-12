Tekirdağ’da cinnet gecesi: Tartıştığı eşine kızdı evi ateşe verdi!

Çorlu'da Öfke Patlaması: Tartıştığı Eşiyle Oturduğu Evi Yakıp Kaçtı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi'nde dün gündüz saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Dr. Abdullah Cevdet Sözeri Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde, M.M. isimli şahıs ile eşi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sinirlerine hakim olamayan M.M., iddiaya göre yaşadıkları evi ateşe verdi.

Çatıdan Atlayarak Kaçtı

Evden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, evi yakan şahıs kısa süreliğine çatıda görüldü; ardından arka duvarın üzerinden atlayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

"Arka Duvarın Üstünden Atlayıp Gitti"

Olayın tanıklarından bir mahalle sakini yaşananları şöyle anlattı: "Evden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Şahsın kendi oturduğu evi yaktığını anladık. Önce çatıda gördük, sonra arka taraftaki duvarın üstünden atlayarak kaçtı. Biz de hemen ekiplere haber verdik."

Soruşturma Sürüyor

Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen evde polis ekipleri inceleme başlattı. Emniyet güçleri, evi ateşe verdikten sonra firar eden şüpheli M.M.'nin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma yürütüyor.