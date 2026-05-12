Kilis'te kaza: Kamyonetin çarptığı motosikletli hastaneye kaldırıldı

Kilis-Gaziantep kara yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Kara yolunun 10'uncu kilometresinde seyir halinde olan K.Ç. idaresindeki kamyonet, H.Y. yönetimindeki motosiklet ile henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, durumu kritik olan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi kaza mahallinde yaptı.

Kamyonet Sürücüsü Gözaltında

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazaya karışan kamyonet sürücüsü K.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.