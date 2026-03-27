Kağıthane’de korkutan yangın: Park halindeki servis midibüsü alev topuna döndü

Kağıthane'de park halindeki servis midibüsünden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, midibüs kullanılamaz hale geldi.

Nurtepe Mahallesi Osman Paşa Caddesi'nde park halindeki 34 BN 4586 plakalı servis midibüsünde saat 04.45 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı servis midibüsü kullanılmaz hale geldi.

