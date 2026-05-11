Sosyal Medyada "Hantavirüs" Panığı

Dünya genelinde tehlikeli virüsler ve riskli bölgeler üzerine yaptığı belgesellerle tanınan Ruhi Çenet, bu kez bizzat bir virüs iddiasının odağına yerleşti. Hantavirüs vakalarının saptandığı bir gemide yer aldığı bilinen Çenet'in test sonuçlarının pozitif çıktığı ve hastalığı Türkiye'ye taşıdığı yönündeki iddialar, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak geniş bir yankı uyandırdı.

Çenet'ten Yanıt: "Gerçeği Yansıtmıyor"

Hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Ruhi Çenet, sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara bizzat yanıt verdi. Herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ifade eden ünlü YouTuber, "Hantavirüs testimin pozitif çıktığına dair haberler tamamen asılsızdır. Şu an itibarıyla hiçbir belirtim yok ve kendimi gayet iyi hissediyorum" diyerek takipçilerini teskin etti.

Düğün İddialarına Yanıt: İstanbul'daki Temas Trafiği

Öte yandan, virüs taşıma riskine rağmen İstanbul'da kalabalık bir düğüne katıldığı öne sürülen Çenet, bu konudaki dezenformasyona da değindi. İddia edilen temas trafiğinin ve katılım sağladığı iddia edilen organizasyonların gerçeği yansıtmadığını belirten içerik üreticisi, kamuoyunu manipülatif paylaşımlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.