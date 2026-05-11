Osmaniye’de Karaçay Deresi’ne düşen çocuktan acı haber

Mesire Alanında Başlayan Facia

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Haraz Mahallesi'ndeki Karaçay Mesire Alanı'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte hafta sonu gezintisine çıkan 9 yaşındaki Mendul Dirimo, dengesini kaybederek debisi yüksek olan Karaçay Deresi'ne düştü. Yağışlar ve eriyen kar suları nedeniyle akıntının şiddetli olduğu derede küçük çocuk kısa sürede gözden kayboldu.

3 Kilometre Mesafede Kütüğün Altında Bulundu

İhbar üzerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama başlattı. Gece ara verilen çalışmalara bu sabah Adana'dan gelen su altı polisleri ve dron destekli ekipler de katıldı. Acı haber saat 13.30 sıralarında geldi; Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, küçük Mendul'un cansız bedenini düştüğü noktadan yaklaşık 3 kilometre ileride, bir kütüğün altına sıkışmış halde tespit etti.

Soruşturma Başlatıldı

Ekipler tarafından sudan çıkarılan 9 yaşındaki çocuğun naaşı, otopsi işlemleri için Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Acılı aile olay yerinde sinir krizleri geçirirken, güvenlik güçleri dere yatağındaki güvenlik önlemleri ve olayın oluş şekline ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.