Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Anadolu Bulvarı Toybelen mevkisinde meydana geldi. Mahmut Murat G. (45) yönetimindeki 55 AIK 340 plakalı otomobil, Samsun'dan Kavak yönüne seyir halindeyken, çalışacağı balık fabrikasına gitmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Kabadayı'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 3 çocuk annesi Kabadayı, ağır yaralandı.

Olay Yerinde Can Verdi: Ailesi Yıkıldı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 50 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan eşi Ali Kabadayı ve oğlu Aydın Kabadayı olay yerine geldiklerinde sinir krizi geçirdi. Yol ortasında Hatun Kabadayı'nın üzerine kapanarak dakikalarca gözyaşı döken baba ve oğlun ağıtları, çevredeki vatandaşları gözyaşlarına boğdu.

Sürücü Gözaltına Alındı, Soruşturma Başlatıldı

Hatun Kabadayı'nın cansız bedeni, jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na nakledildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Mahmut Murat G., İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.