CANLI YAYIN
Geri
Samsun'da kaza: Hatun Kabadayı vefat etti

Samsun'da kaza: Hatun Kabadayı vefat etti

Samsun’un İlkadım ilçesinde, bir balık fabrikasında işe başlayacağı ilk gün heyecanla yola çıkan 50 yaşındaki Hatun Kabadayı, dolmuştan inip yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde can verdi. Acı haberi alarak kaza yerine koşan eşi ve oğlunun, cansız bedene sarılarak attığı feryatlar yürekleri dağladı.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Anadolu Bulvarı Toybelen mevkisinde meydana geldi. Mahmut Murat G. (45) yönetimindeki 55 AIK 340 plakalı otomobil, Samsun'dan Kavak yönüne seyir halindeyken, çalışacağı balık fabrikasına gitmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Kabadayı'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 3 çocuk annesi Kabadayı, ağır yaralandı.

Olay Yerinde Can Verdi: Ailesi Yıkıldı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 50 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan eşi Ali Kabadayı ve oğlu Aydın Kabadayı olay yerine geldiklerinde sinir krizi geçirdi. Yol ortasında Hatun Kabadayı'nın üzerine kapanarak dakikalarca gözyaşı döken baba ve oğlun ağıtları, çevredeki vatandaşları gözyaşlarına boğdu.

Sürücü Gözaltına Alındı, Soruşturma Başlatıldı

Hatun Kabadayı'nın cansız bedeni, jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na nakledildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Mahmut Murat G., İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Bunlar da Var

Vahdettin Köşkü’nde kritik kabul: Başkan Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'yi kabul etti
Vahdettin Köşkü’nde kritik kabul: Başkan Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'yi kabul etti
Milyoner'de matematikçi yarışmacıya "matematik" şoku!
Milyoner'de matematikçi yarışmacıya "matematik" şoku!
Çakarlı araçla paylaşım yapan Begüm Ece Pazarcı'ya rekor ceza!
Çakarlı araçla paylaşım yapan Begüm Ece Pazarcı'ya rekor ceza!
Esenyurt’ta fabrika alevlere teslim! 6 katlı binada korkutan yangın
Esenyurt’ta fabrika alevlere teslim! 6 katlı binada korkutan yangın

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle