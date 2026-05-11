CANLI YAYIN
Geri
Gaziantep’te taksiciyi rehin alan saldırgan hakkında karar: O zanlı tutuklandı!

Gaziantep’te taksiciyi rehin alan saldırgan hakkında karar: O zanlı tutuklandı!

Şehitkamil’de bindiği taksinin şoförünü pompalı tüfekle rehin alan ve polisin operasyonuyla yakalanan S.Ç., çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde dün yaşanan ve film sahnelerini aratmayan rehine operasyonunda sıcak bir gelişme yaşandı. Karacaahmet Mahallesi'nde bindiği taksinin şoförü R.Y.'yi yanında getirdiği pompalı tüfekle rehin alan ve çevrede büyük paniğe neden olan şüpheli S.Ç.'nin adli süreci tamamlandı.

Polis Operasyonuyla Yakalanmıştı

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, şüpheliyi ikna etmeye çalışmış, ancak sonuç alınamayınca uyarı ateşi açarak zanlıyı etkisiz hale getirmişti. Gözaltına alınan S.Ç., emniyetteki sorgusunun ardından bugün sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik karşısına çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araç İçi Kamerasından Dehşet Çıktı

Öte yandan, olayın dehşet verici boyutunu gözler önüne seren araç içi güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya girdi. Kayıtlarda; saldırgan S.Ç.'nin elindeki pompalı tüfekle araç içinde ateş açtığı, taksi şoförü R.Y.'nin ise canını hiçe sayarak silahı almak için saldırganla dakikalarca boğuştuğu görüldü. Görüntülerin devamında polis ekiplerinin müdahale anı ve zanlının yakalanışı saniye saniye yer aldı.

Bunlar da Var

Kocaeli’de TIR servisle çarpıştı: 8 yaralı
Kocaeli’de TIR servisle çarpıştı: 8 yaralı
Gaziantep'te feci kaza: Ayşe Demirbaş vefat etti
Gaziantep'te feci kaza: Ayşe Demirbaş vefat etti
Samsun'da kaza: Hatun Kabadayı vefat etti
Samsun'da kaza: Hatun Kabadayı vefat etti
Vahdettin Köşkü’nde kritik kabul: Başkan Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'yi kabul etti
Vahdettin Köşkü’nde kritik kabul: Başkan Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'yi kabul etti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle