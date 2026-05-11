Gaziantep’te taksiciyi rehin alan saldırgan hakkında karar: O zanlı tutuklandı!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde dün yaşanan ve film sahnelerini aratmayan rehine operasyonunda sıcak bir gelişme yaşandı. Karacaahmet Mahallesi'nde bindiği taksinin şoförü R.Y.'yi yanında getirdiği pompalı tüfekle rehin alan ve çevrede büyük paniğe neden olan şüpheli S.Ç.'nin adli süreci tamamlandı.

Polis Operasyonuyla Yakalanmıştı

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, şüpheliyi ikna etmeye çalışmış, ancak sonuç alınamayınca uyarı ateşi açarak zanlıyı etkisiz hale getirmişti. Gözaltına alınan S.Ç., emniyetteki sorgusunun ardından bugün sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik karşısına çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araç İçi Kamerasından Dehşet Çıktı

Öte yandan, olayın dehşet verici boyutunu gözler önüne seren araç içi güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya girdi. Kayıtlarda; saldırgan S.Ç.'nin elindeki pompalı tüfekle araç içinde ateş açtığı, taksi şoförü R.Y.'nin ise canını hiçe sayarak silahı almak için saldırganla dakikalarca boğuştuğu görüldü. Görüntülerin devamında polis ekiplerinin müdahale anı ve zanlının yakalanışı saniye saniye yer aldı.