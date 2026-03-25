İstanbul Ümraniye'de 19 Mart gecesi Sıddık Sokak'ta meydana gelen ve amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma derinleşiyor. Cinayetin hemen ardından kaydedilen görüntülerde, olay yerinde bulunan ünlü rapçi Vahap Canbay'ın yaşadığı büyük panik ve şok anları saniye saniye kameraya yansıdı. Canbay'ın o sarsıcı anları ve olay yerindeki ilk tepkileri haberimizdeki videoda yer alıyor.

Barışma talebi kanlı bitti: "Çakarlı araçlarla pusu kurdular"

İddiaya göre olay, rapçi Vahap Canbay'ın bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istemesiyle başladı. Canbay, araları iyi olan arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. İkili, arkadaşlarıyla birlikte Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Ancak grup araç içerisinde beklediği sırada, olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler yaylım ateşi açtı. Kurşunların hedefi olan genç futbolcu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet anı ve sonrasındaki panik görüntüleri ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında elde edilen kamera kayıtlarında, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin içinde bulunduğu araçların olay yerine gelişi ve ateş açıldığı anlar net bir şekilde görülüyor. Cinayetin hemen sonrasında ise rapçi Vahap Canbay'ın görüntüleri dikkat çekiyor. Görüntülerde Canbay'ın yaşadığı dehşet nedeniyle ellerini açıp dua ettiği ve çevresindekilere yardım etmeye çalıştığı anlar izleyenleri sarstı. O sarsıcı anları aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

İzzet Yıldızhan ve Aleyna Kalaycıoğlu dahil 7 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada çok sayıda gözaltı yapıldı. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından; aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu 7 şüpheli, "kasten öldürme" ve "suçluyu kayırma" gibi suçlamalarla tutuklanarak cezaevine gönderildi.