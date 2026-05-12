Afyonkarahisar'da hırsızlar kameraya anbean yakalandı

Otomobilleri ve kafeleri talan eden, motosiklet çalan o hırsızlar, polisin adım adım takip ettiği güvenlik kameraları sayesinde kıskıvrak yakalandı.

Afyonkarahisar'da son dönemde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından başlatılan soruşturmada, şüphelilerin rahat tavırları ve hırsızlık anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle incelediği kayıtlarda, şüphelilerin hedef aldıkları bölgelerde yaptıkları keşifler ve araçlara giriş anları saniye saniye görüntülendi.

Kamera Kayıtları Her Şeyi Ortaya Çıkardı

Kafelerden cep telefonu, otomobillerden nakit para ve ziynet eşyası çalan, bununla da yetinmeyip motosiklet hırsızlığına karışan Ö.E. ve E.A., polisin teknik takibinden kaçamadı. Onlarca farklı açıdan elde edilen görüntüleri birleştiren ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve saklandıkları adresleri tek tek tespit etti.

Tutuklanarak Cezaevine Gönderildiler

Kameraya yakalanan hırsızlık anlarının dosyaya delil olarak eklenmesinin ardından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

