Samsun’da evlat vahşeti! Tartıştığı babasını kurşun yağmuruna tuttu

Samsun'un İlkadım ilçesi, bugün sarsıcı bir evlat vahşetine sahne oldu. Kadamut Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aile içindeki bir tartışma kanlı bir sonla noktalandı. Edinilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi köpek barınağında görevli olduğu öğrenilen Doğan Can Yavuz (35), evde henüz bilinmeyen bir sebeple babası İbrahim Yavuz (59) ile tartışmaya başladı.

Kurşun Yağdırdı, Olay Yerinde Öldürdü

Tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan Doğan Can Yavuz, Atakum Belediyesi'nden emekli babasına kurşun yağdırdı. İbrahim Yavuz, vücuduna isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybetti. İşlediği cinayetin ardından soğukkanlılığını koruyan zanlı, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek suçunu itiraf etti ve teslim oldu.

Ekipler Eve Gittiğinde Acı Manzara ile Karşılaştı

Zanlının ihbarı üzerine belirtilen adrese hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, baba İbrahim Yavuz'un yaşamını yitirdiği kesinleşti. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki detaylı incelemelerinin ardından talihsiz adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.