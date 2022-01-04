Haberler Yaşam Videoları İstanbul’da iş yerine silahlı saldırı kamerada, sokakta yürüyen kadın dehşeti yaşadı

İstanbul’da iş yerine silahlı saldırı kamerada, sokakta yürüyen kadın dehşeti yaşadı

İstanbul’da iş yerine silahlı saldırı kamerada, sokakta yürüyen kadın dehşeti yaşadı
04.01.2022 10:31

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:26
Cinnet getiren kadın kocasını...
Ana Sayfa 01:01
Emin Çapa'dan skandal...
Ana Sayfa 01:02
İETT otobüsünde yangın paniği
Ana Sayfa 01:00
Kılıçdaroğlu'nun MEB kumpası...
Ana Sayfa 01:11
Gençlerin hayatını kaybettiği...
Ana Sayfa 01:02
Yolcu otobüsünün çarptığı araç...
Ana Sayfa 04:41
İstanbul'da zehir tacirlerine...
Ana Sayfa 01:03
Alkollü araç kullanırken...
Ana Sayfa 00:18
Seda Sayan'dan sağlık durumu...
Ana Sayfa 01:08
Başkan Erdoğan’dan yüz yüze...
Ana Sayfa 01:42
Masterchef'ten elenen Burcu...
Ana Sayfa 01:08
HDP'lilerin dokunulmazlık...

Beyoğlu’nda kapüşonlu ve cerrahi maskeli bir saldırgan, sokak ortasında tabancasını çıkartarak bir araç kiralama firmasına silahlı saldırıda bulundu. Saldırı anları kameralara yansırken, iş yerine ve araca 9 kurşunun isabet ettiği olayda yolda yürüyen bir kadın dehşeti yaşadı. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Beyoğlu Hasköy’de meydana gelen olayda kapüşonlu ve cerrahi maskeli bir şahıs, öğle saatlerinde sokak üzerinde bulunan bir araç kiralama firmasının yakınına geldi. Şahıs ardından sokak ortasında tabancasını çıkartarak işyerine kurşun yağdırdı. Şahıs ardından koşarak kaçmaya başladı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA