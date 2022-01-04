İstanbul’da iş yerine silahlı saldırı kamerada, sokakta yürüyen kadın dehşeti yaşadı

Beyoğlu’nda kapüşonlu ve cerrahi maskeli bir saldırgan, sokak ortasında tabancasını çıkartarak bir araç kiralama firmasına silahlı saldırıda bulundu. Saldırı anları kameralara yansırken, iş yerine ve araca 9 kurşunun isabet ettiği olayda yolda yürüyen bir kadın dehşeti yaşadı. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Beyoğlu Hasköy’de meydana gelen olayda kapüşonlu ve cerrahi maskeli bir şahıs, öğle saatlerinde sokak üzerinde bulunan bir araç kiralama firmasının yakınına geldi. Şahıs ardından sokak ortasında tabancasını çıkartarak işyerine kurşun yağdırdı. Şahıs ardından koşarak kaçmaya başladı.