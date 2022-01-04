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Adana’da iki çocuk babalarıyla birlikte evde anneleri tarafından ölü bulundu

Adana’da iki çocuk babalarıyla birlikte evde anneleri tarafından ölü bulundu
04.01.2022 10:07

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Adana’da iki çocuk babalarıyla birlikte evde anneleri tarafından ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Yavuzlar Mahallesi 4182 Sokaktaki 3 katlı evin birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Asiye Çulha (35) sabah çocukları Ali (8) ve Hüseyin’i (6) okula göndermek için kalktı. Eşi Samet Çulha (40) ile birlikte sobalı odada yatan çocuklarının yanına geldi. Çocuklarına seslenen anne cevap alamayınca yanlarına gidip uyandırmak istediğinde çocuklarının ve eşinin de hareketsiz oluğunu fark edince çığlık attı. Annenin çığlığı üzerine olay yerine gelen komşuları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis baba ve iki çocuğun nasıl öldüğü yönünde çalışma başlattı. Bu arada eve gelen Çulha ailesinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne de yakınları tarafından evin ikinci katına çıkartılarak teskin edilmeye çalışıldı.

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