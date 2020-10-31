İnci'yi enkaz altından kurtaran UMKE Görevlisi Edanur Doğan: ''Enkaz altındayken toprak kaydı ama çıkmadım, iyi ki buradayım''

İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde çöken 8 katlı Rıza Bey Apartmanı’nın enkazının altında mahsur kalan 16 yaşındaki İnci Okan ve köpeği Fıstık'ı kurtaran UMKE Görevlisi Edanur Doğan o anları A Haber Muhabiri Hakan Suer'e anlattı. Edanur Doğan'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar ekran başındaki izleyenleri duygulandırdı. Edanur Doğan; ''Binanın farklı bölgelerinde çalışmalar devam ederken üstüme enkazdan toprak kayması oldu, ama yine de çıkmadım. Çünki İnci'nin o korkusu gittikçe ben çok mutlu olmaya başladım. İnsan hayatını kurtarmanın ve o duuygunun bir tarifi yok. Annesi ve babası çıktıktan sonra bana sarıldılar. İyi ki buradayım.'' dedi.