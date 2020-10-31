İzmir'deki depremde yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı'ndaki malzemenin kalitesizliği gözler önüne serildi

İzmir Seferihisar'da dün öğleden sonra meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalardan biri de Rıza Bey Apartmanı oldu. Mimar Nihat Şen, binada kullanılan malzemelerin kalitesizliğini göstererek kullanılan demirlerin adeta yıkılmaya davetiye çıkardığını söyledi.

İzmir'de yaşanan 6,6'lık deprem sonrası çok sayıda bina yerle bir oldu. Yıkılan binalardan bir tanesi olan ve enkaz altında çıkarılmayı bekleyen çok sayıda insanın bulunduğu bilinen Rıza Bey Apartmanı'nda kullanılan malzeme ve beton yapısı hakkında Mimar Nihat Şen önemli açıklamalarda bulundu.

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası binaların neden yıkıldığı sorusu kafalarda soru işaretleri bırakırken uzman isimler çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mimar Nihat Şen, Rıza Bey Apartmanı'nda kullanılan demirlerin deprem anında yıkılmaya davetiye çıkardığını söyledi.

KULLANILAN DEMİR DETAYI ORTAYA ÇIKTI

Şen, "Yaklaşık bir ay önce yapılan son araştırmaya göre İzmir'de 40 bin binanın yenilenmesi gerektiğini biz söyledik. Devamlı artçı depremlerden bahsediliyordu. O 40 bin binadan biri Rıza Bey Apartmanı'ydı" diyerek yıkılan binadan kalan parçaları inceledi. Şen, "yuvarlak demir bir deprem anında betonla en kolay ayrışan yapı elemanıdır" diyerek kullanılması gereken malzemelerle ilgili bilgiler verdi.

RIZA BEY APARTMANININ ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ HALİ FELAKETİN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

İzmir'in Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğünde depremde yıkılan Bayraklı'daki 8 katlı Rızabey Apartmanı'nın çökmeden önceki fotoğrafı, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

En son sabah saatlerinde 16 yaşındaki İnci Okan ile köpeğinin kurtarıldığı apartmanda ekiplerin çalışmaları sürerken, binanın önceki ve yıkılan hali deprem felaketinin boyutunu gözler önüne serdi.