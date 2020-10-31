İzmir'deki depremde ''Kedi sesi çıkartırım'' diyen Buse'yi hayata bağlayan Özlem Tezel o duygu dolu anları anlattı

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Rıza Bey Apartmanı'nda yaşayan Buse Hasyılmaz'ın enkaz altından kurtarılmasında önemli rol oynayan kahraman o anları A Haber Muhabiri Hakan Suer'e anlattı. Buse'yi telefonda konuşarak sakinleştiren Manisa Kızılay Şube Görevlisi Özlem Baran Tezel; Burada asıl tebrik edilmesi gereken kişi Buse. Gerçekten çok güzel dayandı. Bizim 5 dakikamız, içerideki Buse için 1 saat. Krizi çok güzel yönetti. İnşallah diğer kazazedelerimiz de çıkacaktır. Kızılay olarak biz buradayız" dedi.

İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altındaki Buse Hasyılmaz ile telefonda konuşarak onu sakinleştiren Kızılay görevlisi, o anları anlattı.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Rıza Bey Apartmanı'nda yaşayan Buse Hasyılmaz, depremin etkisiyle yıkılan binada enkaz altında kaldı. Manisa Kızılay Şube Görevlisi Özlem Baran Tezel ile telefonda konuşan Buse, depremin 17. saatinde kurtarıldı. Kızılay görevlisi Tezel, o anları anlattı. Tezel, "Her 15 dakikada bir, yarımşar, birer dakika aralıklarla şarjının bitmesine izin vermeden ve sakinliğini koruması adına konuşarak krizi yönetmeye çalıştık. Ben Kızılay Manisa Şube'de ilk yardımcıyım. Biz hastamızdan önce bilgi aldık. Bilinç durumu zaten açıktı. Kırığı çıkığı, kanaması var mı diye bilgi aldık. Burada asıl tebrik edilmesi gereken kişi Buse. Gerçekten çok güzel dayandı. Bizim 5 dakikamız, içerideki Buse için 1 saat. Krizi çok güzel yönetti. İnşallah diğer kazazedelerimiz de çıkacaktır. Kızılay olarak biz buradayız" dedi.