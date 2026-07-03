Çankırı'da can pazarı! ki araç çarpışıp şarampole uçtu: 3 ölü 4 yaralı

Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 15:44 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 15:53

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışarak savrulduğu katliam gibi bir trafik kazası meydana geldi. Çankırı-Kızılırmak karayolu Bozkır köyü mevkiinde yaşanan feci olayda, çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan araçlar metrelerce yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada 1'i çocuk olmak üzere toplam 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı.

Çarpışmanın Etkisiyle Şarampole Yuvarlandılar

Edinilen bilgiye göre kaza; İzzet Gümüşbuğa (43) idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelmekte olan 75 yaşındaki Remzi Akdemir yönetimindeki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışmasıyla başladı. Kontrolden çıkan iki araç da taklalar atarak şarampole devrildi.

Korkunç kazada, otomobil sürücüsü İzzet Gümüşbuğa ile aynı araçta yolculuk yapan 12 yaşındaki Hasan Salih Gümüşbuğa olay yerinde feci şekilde can verdi.

Sıkışan Yaralıları İtfaiye Ekipleri Çıkardı

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu çıkarılarak acil servis ambulanslarıyla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan hafif ticari aracın sürücüsü Remzi Akdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Çiğdem G. (30), Abdullah G. (5), Esma Betül G. (9) ve Muhammet Emir Gümüşbuğa'nın (5) tedavileri ise sürüyor. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.