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Gaziosmanpaşa’da bir kişi tartıştığı kardeşini silahla yaraladı

Gaziosmanpaşa’da bir kişi tartıştığı kardeşini silahla yaraladı
11.11.2021 11:15 - Son Güncelleme: 11.11.2021 11:16
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Gaziosmanpaşa'da bir kişi tartıştığı kardeşini silahla yaraladı. İkilinin tartışma anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen Bilgilere göre, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi dün sabah saatlerinde meydana geldi. Mahallede iki kardeş olan Hasan ve İbrahim Kuşçu bilinmeyen nedenle aralarında tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışma esnasında, İbrahim Kuşçu, silahla iki el ateş ettiği ağabeyi Hasan’ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Kuşçu’yu tedavi edilmesi için Hastaneye kaldırdı. Gaziosmanpaşa Asayiş Büro ekipleri, olayın ardından kaçan İbrahim Kuşçu'yu yakalayarak gözaltına aldı. Tartışma anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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