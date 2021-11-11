Haberler Yaşam Videoları Klima gazı bomba gibi patladı, araba kullanılmaz hale geldi

Klima gazı bomba gibi patladı, araba kullanılmaz hale geldi

Klima gazı bomba gibi patladı, araba kullanılmaz hale geldi
11.11.2021 11:39 - Son Güncelleme: 11.11.2021 11:41
Ana Sayfa 01:07
İzmir'de bir gecede 37 aracın...
Ana Sayfa 03:04
Kapatma davasında son dakika...
Ana Sayfa 01:04
Polis yaptığı çalışmada 4’ü...
Ana Sayfa 01:54
Bayraktar müjdeyi verdi! 2...
Ana Sayfa 00:56
Terör örgütlerine şafak...
Ana Sayfa 00:48
Kamyon dorseleri alevlere...
Ana Sayfa 00:33
Baba ve oğulunu ayıran feci...
Ana Sayfa 00:36
Bursa'da bir binada korkutan...
Ana Sayfa 32:36
Ödediğiniz paranın yüzde...
Ana Sayfa 00:30
Kuruluş Osman 71. bölüm...
Ana Sayfa 03:35
Altın fiyatları düşecek mi,...
Ana Sayfa 01:01
Camdaki Kız 19. bölüm 3....

Afyonkarahisar’da klima gazının içine sızdığı otomobildekilerden biri sigara yakmak için çakmağı yakınca araçta patlama meydana geldi. Üç kişinin yaralandığı olayda patlamanın etkisi ile otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay, kent merkezi Hıdırlık mesirelik alana çıkan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali İhsan B., içerisinde 2 arkadaşının daha bulunduğu 03 BM 554 plakalı otomobilini kent manzarasını seyretmek için yol kenarına park etti. Olacaklardan habersiz aracın içinde bir sohbet eden 3 arkadaştan birisi bu esnada iddiaya göre, sigarasını yakmak için çakmağı çakınca aracın içinde parlamayla birlikte patlama meydana geldi. Olayın ardından araçtan çıkan 3 arkadaştan durumu iyi olanlardan biri polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri olayda yaralanan 3 kişiyi ambulanslar üniversite hastanesine kaldırdı. Yaralılardan sürücü Ali İhsan B.’nin gaz parlamasından dolayı vücudunda 2. derece yanıklar meydana geldiği tespit edilirken, diğer iki kişinin ise durumunun iyi olduğu belirlendi. Patlamanın önce çakmak gazından kaynaklandığı düşünüldü Durumu iyi olan ve isimleri henüz öğrenilemeyen yaralıların ifadesine alan polis ekipleri, şahısların aracın içinde önce çakmak gazı patladığını, ancak sonrasında araçta gaz olmadığını ve parlamanın neden kaynaklandığını bilmediklerini belirttiler. Bunun üzerine olay yerine gelen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı bir inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından patlamanın motor bölümünden içeri sızan klima gazından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA