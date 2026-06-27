Kocaeli merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu: 14 tutuklama

Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 09:05 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2026 09:20

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık teknik takibin ardından 23 ve 24 Haziran tarihlerinde Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Van'da operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 'İnsan ticareti', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçlarından 21 şüpheli, gözaltına alındı. Fuhşa zorlandığı tespit edilen 18 mağdur kadın da kurtarıldı. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve 25 fişek, fuhuş amaçlı tutulan hesap ajandası ve doküman, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.