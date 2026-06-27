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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

Bartın'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı feci kazada ağır yaralanan genç motosikletli hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan İnkumu istikametine seyir halindeki Ceyhun Özdal (20) 34 FUJ 761 plakalı motosiklet, yolda U dönüşü yapan Zeki Ç. idaresindeki 74 BN 660 plakalı otomobile çarpmış, kazada otomobil devrilirken, motosiklette bulunan 2 kişi yola savrulmuştu. Kazada yaralanan toplam 4 kişi, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kazada ağır yaralanan Ceyhun Özdal (20), kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdal'ın cenazesinin yapılacak otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere ailesine defnedileceği öğrenildi

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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