İzmir'de bir gecede 37 aracın lastikleri kesildi, o anlar kameraya böyle yansıdı

İzmir’in Menemen ilçesinde, bir gecede park halindeki 37 aracın lastiklerini kesen şüpheliler, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gece devriyesi atan bekçilerin dikkati sayesinde sabah olmadan yakalanan 2 şüpheli, ertesi gün çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre olay, 10 Kasım'da meydana geldi. İddiaya göre Menemen ilçesinin merkez mahallelerinde gece devriyesi esnasında arabaların lastiklerinin inik olduğunu fark eden bekçiler Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinden destek isteyerek inceleme başlattı. İnik olan lastikleri incelediklerinde lastiklerin kesici bir alet ile kesildiğini fark eden polis ekipleri, durumun anlaşılması üzerine araç sahiplerine ulaşarak bölgede tespit çalışmaları başlattı. Toplamda 37 aracın lastiklerinin zevk için kesildiğini fark eden ekipler MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan detaylı incelemelerde elektrikli motor ile dolaşan iki kişi araçların yanlarında durarak lastiklerini bıçakla patlattığını tespit etti. Kimlik bilgilerine ulaşan ekipler M.G. ve E.A. isimli şüphelileri sabah olmadan adreslerinde gözaltına aldı.