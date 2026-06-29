İstanbul'da toplu taşımada skandal eylem: Marmaray vagonunda LGBT sloganı

Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 21:56 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2026 22:06

Çocukların Olduğu Vagonda Slogan Atmaya Başladı

İstanbul'un en önemli toplu taşıma hatlarından biri olan Marmaray'da, yolcuların tepkisini çeken bir olay meydana geldi. Seyir halindeki trende bulunan bir şahıs, içinde çocukların da yer aldığı vagonun ortasında aniden yüksek sesle sloganlar atmaya başladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında eylemine devam eden şahsın, kamusal alanda izinsiz pankart açtıkları gerekçesiyle yasal işlem yapılan LGBT gruplarına destek içerikli ifadeler kullandığı belirlendi.

Sosyal Medyada Büyük Tepki Topladı

Vagon içerisindeki yolcuların huzurunu kaçıran ve tepkiye neden olan o anlar, trende bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılan ve hızla yayılan görüntüler, dijital dünyada büyük bir tartışma konusu haline geldi. Toplu taşıma araçlarında bu tür eylemlerin yapılmasına karşı çıkan çok sayıda kullanıcı, duruma sert tepki göstererek yetkililerin inceleme başlatmasını talep etti.