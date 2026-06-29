CANLI YAYIN
Geri
İstanbul'da toplu taşımada skandal eylem: Marmaray vagonunda LGBT sloganı

İstanbul'da toplu taşımada skandal eylem: Marmaray vagonunda LGBT sloganı

Marmaray'da yolculuk yapan bir şahsın çocukların da olduğu vagon içerisinde yüksek sesle slogan atarak LGBT destekçisi ifadeler kullanması sosyal medyada büyük tepki topladı.

Çocukların Olduğu Vagonda Slogan Atmaya Başladı

İstanbul'un en önemli toplu taşıma hatlarından biri olan Marmaray'da, yolcuların tepkisini çeken bir olay meydana geldi. Seyir halindeki trende bulunan bir şahıs, içinde çocukların da yer aldığı vagonun ortasında aniden yüksek sesle sloganlar atmaya başladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında eylemine devam eden şahsın, kamusal alanda izinsiz pankart açtıkları gerekçesiyle yasal işlem yapılan LGBT gruplarına destek içerikli ifadeler kullandığı belirlendi.

Sosyal Medyada Büyük Tepki Topladı

Vagon içerisindeki yolcuların huzurunu kaçıran ve tepkiye neden olan o anlar, trende bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılan ve hızla yayılan görüntüler, dijital dünyada büyük bir tartışma konusu haline geldi. Toplu taşıma araçlarında bu tür eylemlerin yapılmasına karşı çıkan çok sayıda kullanıcı, duruma sert tepki göstererek yetkililerin inceleme başlatmasını talep etti.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümü... Van Barosu dosyadan çekildi!
Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümü... Van Barosu dosyadan çekildi!
Adana'da evlat vahşeti: 16 yaşındaki kız "Annemi öldürdüm" diyerek teslim oldu!
Adana'da evlat vahşeti: 16 yaşındaki kız "Annemi öldürdüm" diyerek teslim oldu!
İzmir'de alevlerle zorlu mücadele: Dikili'de ziraat alanında başlayan yangın makiliğe sıçradı
İzmir'de alevlerle zorlu mücadele: Dikili'de ziraat alanında başlayan yangın makiliğe sıçradı
Osmaniye Düziçi silahlı akraba kavgası... Tuncay Timi hayatını kaybetti
Osmaniye Düziçi silahlı akraba kavgası... Tuncay Timi hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle