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Niğde'de havai fişek fabrikasındaki patlama güvenlik kamerasında

Niğde'de havai fişek fabrikasındaki patlama güvenlik kamerasında

Niğde'nin Bor ilçesinde dün 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kemerhisar beldesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında, dün saat 16.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamada işçiler Nuri Özkan ve Yasin Demirbaş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bor Devlet ve Niğde Eğitim ve Araştırma hastanelerine götürüldü. Yaralıdan Nuri Özkan doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Yasin Demirbaş ise yoğun bakıma alındı.

27 Ocak 2018'de de patlamanın yaşandığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamaya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından 1 mülkiye başmüfettişi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda görevli 1 polis başmüfettişi görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Yerleşim alanlarından uzak olan fabrikadaki patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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