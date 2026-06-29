Tır köprü betonuna ok gibi saplandı: Mehmet Şirin Çelik vefat etti

Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 22:17

Köprü Ayağına Hızla Çarptı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında, kontrolden çıkan bir tır hızlı tren köprüsünün beton ayağına çarptı. Kaza, Kazıklı Mahallesi mevkiinde bulunan Bursa Çevre Yolu üzerinde saat 18.00 sıralarında yaşandı. Mehmet Şirin Çelik yönetimindeki su yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan dev araç, önce yolun sol şeridindeki bariyerleri biçti, ardından hızlı tren köprüsünün beton ayağına çarparak durabildi.

Feci Kazada Sürücü Kurtarılamadı

Çarpmanın şiddetiyle tırın çekici kısmı adeta kağıt gibi ezilirken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza kırım bölgesine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, tır sürücüsü Mehmet Şirin Çelik'in olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve jandarma ekipleri çevre yolunda yeni bir kaza yaşanmaması adına güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını kontrollü sağladı. Talihsiz sürücünün cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çaplı adli tahkikat başlatıldı.