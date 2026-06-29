Derede can pazarı: Akıntıya kapılan kardeşlerden biri hayatını kaybetti biri kayboldu

Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 21:00

Serinlemek İsterken Akıntıya Kapıldılar

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyü yakınlarında, öğleden sonra saat 16.00 sıralarında yürekleri dağlayan bir boğulma vakası yaşandı. Baba Bakır Şeflek, çocukları Fatih, Aziz ve Enes ile birlikte dere kenarına geldi. Kavurucu sıcaklarda serinlemek amacıyla suya giren üç kardeş, kısa süre içinde derenin güçlü akıntısına kapılarak gözden kaybolmaya başladı.

Acılı Baba Zamana Karşı Yarıştı

Çocuklarının suyun içinde çırpındığını ve yaşam mücadelesi verdiğini gören acılı baba Bakır Şeflek, hiç vakit kaybetmeden akıntıya dalarak çocuklarını kurtarmak için zamanla yarıştı. Yoğun çaba feda eden baba, ilk olarak 13 yaşındaki oğlu Fatih Şeflek'i sudan sağ salim çıkarmayı başardı. Yeniden akıntıya karşı mücadele eden baba, bu kez 11 yaşındaki oğlu Enes Şeflek'e ulaştı. Ancak kıyıya çıkarılan küçük Enes'in yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayıp Kardeş İçin Ekipler Seferber Oldu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Suda kaybolan 12 yaşındaki Aziz Şeflek'i bulmak için bölgede geniş çaplı bir arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin derede ve nehir yatağı boyunca yürüttüğü zorlu çalışmalara köy sakinleri de destek veriyor. Acılı ailenin dere kenarındaki umutlu bekleyişi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.