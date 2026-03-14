Diyarbakır'da takibe alınan tırda 81 kilo metamfetamin ele geçirildi

Narkotik Ekiplerinden Zehir Tacirlerine Geçit Yok

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar, büyük bir uyuşturucu sevkiyatını daha engelledi. Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli bir tır, uygulama noktasında gerçekleştirilen operasyonla durduruldu.

Dedektör Köpek Affetmedi: 81 Kilogram Metamfetamin

Tırda gerçekleştirilen detaylı aramalar sırasında, narkotik dedektör köpeğinin aşırı tepki vermesi üzerine aramalar belirli noktalarda yoğunlaştırıldı. Görevli ekiplerin dikkati ve hassas incelemeleri sonucunda, aracın gizli bölmelerine zekice yerleştirilmiş tam 81 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli Şahıs Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Operasyon kapsamında araç sürücüsü ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.