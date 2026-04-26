Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an: 1 milyon TL'lik futbol sorusu

Atv ekranlarının fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", Oktay Kaynarca'nın etkileyici sunumuyla yine milyonları ekran başına kilitledi. Yarışmaya başarılı bir performansla devam eden yarışmacı, büyük ödül yolundaki en kritik engellerden biri olan 1 milyon TL değerindeki soruya ulaşmayı başardı. Sorunun açılmasıyla birlikte stüdyoda büyük bir heyecan ve sessizlik hakim oldu.

Ay-yıldızlı ekibin tarihi soruldu

Milyonluk soruda futbolseverleri ve tarih meraklılarını yakından ilgilendiren bir konu yer aldı. Yarışmacıya, "Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde bir millî maçta 'hat trick' yaparak üç gol atan ilk futbolcu hangisidir?" sorusu yöneltildi. Şıklar arasında Türk futboluna damga vurmuş efsane isimlerin yer alması, hem yarışmacının hem de ekran başındaki izleyicilerin heyecanını iki katına çıkardı.