İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü: Dev gemi yalıya metreler kala karaya oturdu

İstanbul Boğazı, öğle saatlerinde büyük bir deniz kazasının eşiğinden döndü. Karadeniz'den Marmara yönüne ilerleyen 147 metre uzunluğundaki Türk bayraklı yük gemisi, İstinye önlerine geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dümen arızası yaşadı. Kontrolden çıkan dev gemi, akıntının da etkisiyle hızla kıyıya, tarihi yalıların bulunduğu bölgeye doğru sürüklenmeye başladı.

Yalıya metreler kala durabildi

Kıyıdaki vatandaşların ve sahil sakinlerinin korku dolu bakışları arasında sürüklenen gemi, İstinye sahilindeki bir yalıya çarpmasına saniyeler ve metreler kala sığ alanda karaya oturdu. Büyük bir gürültüyle duran gemi, olası bir yıkımın ve facianın önüne geçerken; olay yerine ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma römorkörleri ve hızlı tahlisiye botları sevk edildi.

Gemi kurtarma çalışmaları sürüyor

Kaza nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekipleri çevre emniyeti alırken, kurtarma ekipleri geminin alt kısmında hasar kontrolü yaptı. Boğaz'ın bu stratejik noktasında karaya oturan dev geminin yüzdürülmesi için kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Şans eseri olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, deniz kirliliğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ekiplerin bölgedeki hassas çalışması devam ediyor.