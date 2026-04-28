Tekirdağ'da 2'si çocuk 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada: 25 metre boyunca taklalar attı

Tekirdağ Çorlu'da park halindeyken seyir haline geçen bir otomobille çarpışan SUV araç, 25 metre boyunca taklalar attı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Önerler Mahallesi Ziya Gökalp Bulvarı üzerinde meydana geldi. Park halindeyken seyir haline geçen C.U. idaresindeki otomobil ile aynı yönde seyreden E.G. yönetimindeki SUV araç çarpıştı.

Çarpışma sonrası kontrolden çıkan SUV araç, 25 metre boyunca defalarca takla atarak orta refüje savruldu. Feci kaza sonrası SUV araç hurdaya dönerken, sürücüler dahil 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

