İstanbul merkezli suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı

İstanbul'da Seri Silahlı Eylem Düzenleyen Çete Çökertildi: 13 Gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, İstanbul genelinde korku salan bir suç örgütünü deşifre etti. Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan ve yurt dışında firari olduğu bilinen bir isim tarafından yönetilen şebekenin, nisan ayı içerisinde peş peşe 5 ayrı silahlı eyleme karıştığı saptandı.

Nisan Ayındaki Tüm Saldırılar Deşifre Edildi

Emniyet birimlerinin yaptığı teknik ve fiziki takip neticesinde, şüphelilerin gerçekleştirdiği kanunsuz eylemler gün gün rapor edildi. Şebekenin; 9 Nisan'da Ataşehir'de, 11 Nisan'da Sarıyer'de iki ayrı oto galerinin kurşunlanması, 14 Nisan'da Bağcılar'da düzenlenen silahlı saldırı ile Sarıyer'deki bir galerinin kurşunlanma teşebbüsü ve son olarak 21 Nisan'da Zeytinburnu'nda bir araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının faili oldukları belirlendi.

Şafak Vakti Eş Zamanlı Baskın

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla 28 Nisan sabahı düğmeye basıldı. İstanbul ve Tekirdağ'da belirlenen çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 13 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.