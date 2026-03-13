Türkbükü'nde kaçak iskeleler yıkıldı

Türkbükü'nde kaçak iskeleler yıkıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sosyetenin gözbebeği Türkbükü sahilinde kaçak iskelelere yönelik büyük operasyon başlatıldı. Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde kurulan ekipler sabahın ilk ışıklarıyla mahkeme kararı bulunan iskeleleri tek tek yıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sosyetenin gözbebeği olarak bilinen Türkbükü sahilinde kaçak yapılara yönelik büyük operasyon başlatıldı. Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde Bodrum Belediyesi, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ve Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sahilde toplandı. Mahkeme kararı bulunan kaçak iskelelerin yıkımı teker teker gerçekleştirildi.

Hem karadan hem denizden operasyon

Kıyı Kanunu'na aykırı olarak inşa edilen ve mahkeme kararı bulunan yapılar için kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Karadan ulaşılamayan noktalara denizden getirilen yüzen platformlar konuşlandırıldı. Sahile erişimi kapatan kapılar ve denize çekilen bariyerler ekipler tarafından tek tek söküldü.

İşletmeciler iskelelerini kendileri söktü

Yıkım kararının uygulamaya konulmasıyla birlikte bazı işletme sahipleri kendi iskelelerini bizzat sökmeye başladı. Sahilde büyük bir hareketlilik yaşanırken ekipler kaçak yapıların tamamını ortadan kaldırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Dalgıçlar denizde tonoz temizledi

Operasyon yalnızca kara yapılarıyla sınırlı kalmadı. Denizde bulunan tonozlar için de ayrı bir temizlik çalışması başlatıldı. Dalgıçların desteğiyle yürütülen operasyonda denizdeki tonozlar tek tek temizlendi.

Bazı iskelelerde mahkeme süreci devam ediyor

Bölgede yıkım, söküm ve tonoz temizliği çalışmaları sürerken bazı iskeleler ve yapılar hakkındaki mahkeme süreçlerinin henüz sonuçlanmadığı öğrenildi. Türkbükü, Bodrum'un en pahalı ve en gözde turizm noktalarından biri olma özelliğini korumaya devam ediyor.

